Посол РФ в Лондоне назвал Brexit шансом для развития российско-британских отношений

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Намеченный на 31 января официальный выход Великобритании из состава Евросоюза потенциально является дополнительной возможностью для дальнейшего развития российско-британских отношений, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в своей статье в "Российской газете".

"В первую очередь речь идет о сфере экономики, торговли, инвестиций и сопутствующих вопросах", - уточнил дипломат.

Посол напомнил, что "с начала 2021 года между Россией и Великобританией перестанут действовать торговые барьеры и устаревшие ограничения, которые были установлены ЕС".

"Прекратится применение к российско-британским отношениям двусторонних соглашений между Россией и Евросоюзом. В каких-то аспектах это плюс, в каких-то - минус. Российская сторона готова к своего рода инвентаризации экономического взаимодействия с Великобританией, по итогам которой можно будет судить о том, какие сферы в первую очередь нуждаются в новом двустороннем российско-британском регулировании", - отметил Келин.

"По нашей первой оценке, речь может идти о судоходстве, авиасообщении или - пример из совсем другой области - об обороте расщепляющихся материалов. Вопросы, связанные с тарифами, квотами и тому подобными аспектами применительно к торговле конкретными категориями товаров, уже прорабатываются на площадке ВТО (Всемирной торговой организации - ИФ). Естественно, это улица с двусторонним движением, и многое будет зависеть от настроя британской стороны", - подчеркнул дипломат.

По его словам, в России понимают, "что для Лондона первостепенное значение имеет урегулирование новых отношений с самим Евросоюзом, а также с США", в то же время "здесь не могут игнорировать сохраняющийся интерес британского и российского бизнеса к взаимовыгодным связям".

При этом Келин обратил внимание на тот факт, что "вместе с тем в своей внешней политике Великобритания по-прежнему будет опираться на общезападные постулаты".

"Будучи в составе ЕС, британцы гордились своей "лидирующей" ролью в санкционной политике против России. У нас сохраняются принципиальные противоречия по Украине, Сирии, Солсбери и ряду других острых международных сюжетов. Некоторые заявления британских официальных лиц можно истолковать как намерение даже пойти дальше, чем это предусмотрено уже введенными Евросоюзом санкциями", - отметил посол РФ в Великобритании.

Brexit

Великобритания выйдет из состава Евросоюза поздно вечером 31 января (ночью 1 февраля по московскому времени) спустя 3,5 года после референдума о британском членстве в ЕС.

Теперь для страны наступает переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон ранее заявлял, что не намерен продлевать его. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести еще одни сложные переговоры и согласовали свои будущие отношения.

В переходный период Соединенное Королевство будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке, сохранится свобода передвижения между Великобританией и ЕС. В то же время Великобритания теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии, то есть она будет подчиняться правилам и законам ЕС, но у нее не будет права голоса в блоке.

Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу, - новое торговое соглашение. Если это не произойдет, то торговля между ЕС и Соединенным Королевством будет происходить по правилам ВТО, что невыгодно как Лондону, так и Брюсселю.

Также стороны должны согласовать правила доступа к районам промысла рыбы, что, скорее всего, станет непростым вопросом. Достигнуть договоренности придется и в сфере юриспруденции, безопасности, передачи данных, лицензирования лекарств, авиационных стандартов, поставок газа и электричества.