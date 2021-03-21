Число случаев COVID-19 в мире превысило 122,8 млн

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 122 млн 811 тыс. 264, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 709 тыс. 627, выздоровели более 98 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия. В США суммарно выявлено 29 млн 783 тыс. 723 инфицированных COVID-19, зафиксировано 541 914 летальных исходов, излечились более 22 млн человек.

В Бразилии за время пандемии зарегистрировано 11 млн 950 тыс. 459 заболевших, умерли 292 752 человека, вылечились более 10 млн.

В Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 599 тыс. 130, число скончавшихся - 159 755, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 349,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 669 человек, Бразилии - 1 371, Индии - 115.