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В Токио сняли режим ЧП, введенный из-за COVID-19

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Власти Японии отменили чрезвычайное положение из-за распространения COVID-19 в столичном регионе Токио - последнем оставшемся районе страны, в котором применялась эта мера с начала января, сообщает агентство Kyodo.

Чрезвычайное положение в Токио и трех близлежащих префектурах Канагава, Тиба и Сайтама было снято в полночь воскресенья.

Правительство продолжит просить рестораны и бары закрываться в 21:00 до конца марта, а компании разрешать сотрудникам работать удаленно.

Министр здравоохранения Тамура Норихиса заявил: "Мы попросим чиновников создать центры ПЦР-тестирования в городских районах, таких как железнодорожные вокзалы, чтобы обнаружить любые признаки вспышки. С помощью таких мер мы будем работать над тем, чтобы предотвратить взрывной рост числа случаев".

Он также отметил, что правительство рассматривает вопрос о том, чтобы обязать всех прибывающих путешественников проходить тесты на новые варианты коронавируса.

Более строгий пограничный контроль в настоящее время применяется только к 24 странам, где были обнаружены варианты коронавируса.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил чрезвычайное положение на один месяц в Токийском регионе 7 января на фоне всплеска числа заболеваний. Позднее оно было распространено в общей сложности на 11 префектур, а затем продлено для большинства из них еще на месяц, до 7 марта.

Затем чрезвычайное положение было продлено на две недели для столицы и трех соседних префектур.

По данным университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии зарегистрировано 456 247 случаев COVID-19, более 8 тыс. человек скончались, свыше 431 тыс. выздоровели.

Хроника 09 января 2020 года – 22 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Япония Токио Коронавирус

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