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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
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Компанию в США уличили в возможном нарушении патента на "Спутник V"

Компанию в США уличили в возможном нарушении патента на "Спутник V"
Фото: Carolina Cabral/Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что американскую компанию уличили в возможном нарушении патентных прав на вакцину "Спутник V".

"Мы посмотрели, возможно, одна из американских компаний, которая производит вакцину, нарушает наши патенты. Мы, соответственно, уведомили эту компанию, хотим начать диалог. Конечно, мы не будем с них просить никаких средств в момент пандемии, но мы безусловно будем серьезно относиться к защите наших интеллектуальных прав", - сказал Дмитриев на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.

Он уточнил, что у вакцины "Спутник V" "очень сильная патентная защита", так как она была зарегистрирована первой. Все площадки, на которых производится вакцина, работают по патентам центра Гамалеи.

Хроника коронавируса. Март.

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Спутник V США РФПИ

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