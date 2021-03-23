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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:18Заразились
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Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована во Вьетнаме, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения социалистической республики Вьетнам", - говорится в сообщении фонда во вторник.

Регистрация "Спутник V" прошла в рамках ускоренной процедуры (Emergency use authorization, EUA). Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 56 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

Применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах и Маврикии.

Хроника коронавируса. Март.

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Спутник V коронавирус Вьетнам

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