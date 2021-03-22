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США обеспокоены сообщениями об ударах РФ и Дамаска в Идлибе и Алеппо

США обеспокоены сообщениями об ударах РФ и Дамаска в Идлибе и Алеппо
Фото: Anas Alkharboutli/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - США выражают осуждение в связи с появившимися сообщениями о том, что силы РФ и Сирии накануне наносили удары в провинциях Идлиб и Алеппо, говорится в пресс-релизе госдепартамента.

"США решительно осуждают артиллерийские удары режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада и российские авиаудары, о которых стало известно и которые привели вчера к гибели гражданских лиц в западном Алеппо и Идлибе", - говорится в заявлении.

В частности, госдепартамент утверждает, что артиллерийскому удару подверглась больница в Аль-Атаребе в западной части Алеппо, в результате чего погибли несколько пациентов и более десяти медработников получили ранения.

По версии американской стороны, также Россия нанесла авиаудары возле погранперехода Сирии с Турцией Баб эль-Хава, что привело к гибели одного мирного жителя и "поставило под угрозу доступ к столь необходимой гуманитарной помощи". В госдепартаменте отметили, что Баб эль-Хава - единственный поддерживаемый ООН в Сирии пункт пропуска в страну гуманитарной помощи, от которой ежемесячно зависят примерно 2,4 млн сирийцев.

"Насилию должен быть положен конец, и мы вновь призываем к общенациональному прекращению огня", - говорится в заявлении госдепартамента США.

США Сирия Дамаск Идлиб Россия

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