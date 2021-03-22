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Российские военные заявили, что жители Алеппо пострадали из-за огня боевиков

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Гражданское население в сирийском Алеппо пострадало из-за обстрела реактивными снарядами со стороны боевиков, сообщили российские военные.

"В результате обстрела боевиками террористических организаций районов Ас-Салихин и аль-Фирдаус города Алеппо реактивными снарядами погибли двое и получили ранения не менее 17 мирных жителей", - сообщил на брифинге в понедельник заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Ранее в понедельник Госдеп США заявил, что сирийская армия нанесла артиллерийские удары, а российские самолеты нанесли авиаудары в Алеппо и Идлибе, что привело к жертвам среди мирного населения.

"В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 40 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-нусра" (запрещена в РФ), в том числе по данным сирийской стороны - 30 обстрелов. Из них в провинции Идлиб - 16 обстрелов, в провинции Латакия - 17 обстрелов, в провинции Алеппо - пять обстрелов, в провинции Хама - два обстрела", - отметил Карпов.

Сирия Алеппо Россия

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