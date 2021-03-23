Число погибших при стрельбе в Колорадо достигло десяти

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Десять человек стали жертвами стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере (штат Колорадо, США).

Как сообщила на пресс-конференции начальник полиции Боулдера Марис Херольд, в результате стрельбы в супермаркете King Soopers погибли 10 человек, в том числе офицер полиции Боулдера.

Ранее командир полицейского управления Боулдера Керри Ямагучи в ходе пресс-конференции заявил, что в результате стрельбы в King Soopers было убито "несколько человек", в том числе один полицейский.

По его словам, быстрая реакция правоохранительных органов помогла предотвратить гибель большего числа людей.

Он также отметил, что дальнейшей угрозы общественной безопасности нет.

"Подозреваемый задержан, он был ранен во время инцидента", - добавил Ямагучи.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.

"Президент был проинформирован о стрельбе в Колорадо, и его команда будет держать его в курсе по мере развития событий", - написала Псаки в своем твиттере.

Ранее местные СМИ сообщали, что, по меньшей мере шесть человек, включая одного сотрудника полиции, стали жертвами стрельбы продуктовом магазине King Soopers в Боулдере.