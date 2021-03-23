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Что случилось этой ночью: вторник, 23 марта

Оставшаяся в живых после схода лавины девочка, десять погибших при стрельбе в Колорадо, взрыв газа в Балашихе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Девочка, признанная погибшей под лавиной в Мурманской области, оказалась жива. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

- Десять человек погибли в результате стрельбы в американском Колорадо. Мотив стрелявшего пока не установлен.

- Взрыв газа повредил пять домов в подмосковной Балашихе. Жильцам пострадавших домов на месте оказали медпомощь, госпитализация никому не потребовалась.

- Прививающимся вакциной центра Чумакова разрешили употреблять алкоголь.

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