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Лидера одной из оппозиционных партий задержали в Белоруссии

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержан лидер Объединенной гражданской партии и член Координационного совета оппозиции Николай Козлов.

"Николай Козлов уже на Окрестина (тюрьма в Минске - ИФ). Сообщили товарищам по партии в Центральном РУВД", - говорится в сообщении на странице партии в фейсбуке, опубликованном во вторник.

Козлов перестал выходить на связь накануне вечером.

В Координационном совете, в свою очередь, напомнили, что ранее Козлов после допросов трижды отказался давать подписку о неразглашении. Ему присуждали 15 суток и вызывали на беседы в РУВД. После одной из бесед лидера партии по непонятным причинам трое суток удерживали на Окрестина.

"В начале марта Козлову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 407 (умышленное разглашение информации о расследовании, предварительном следствии или закрытом судебном заседании). Наказание по статье предусматривает от штрафа до 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении в телеграм-канале Координационного совета.

Как сообщалось, в понедельник, 22 марта, на 15 суток осудили лидера Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова.

Глава КГБ Белоруссии ранее заявлял о том, что правоохранительным органам республики "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране".

В понедельник, стало известно, что минская милиция отказала в заключении договора на охрану порядка на акции оппозиции в День Воли.

25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской народной республики (БНР). Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День Воли. В Минске 25 марта традиционно проходят уличные акции.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.

Белоруссия Минск Николай Козлов

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