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Лидеру белорусской "Объединенной гражданской партии" назначили 15 суток ареста

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Лидеру Объединенной гражданской партии (ОГП) Беларуси и члену Координационного совета оппозиции Николаю Козлову назначили 15 суток административного ареста, сообщили "Интерфаксу" в партии.

"Сегодня, 25 марта, в суде Центрального района Минска продолжился суд над лидером ОГП Николаем Козловым. Судья Дмитрий Карсюк. Статься 24.3 КоАП (неповиновение). Решение суда - 15 суток", - говорится в сообщении.

Во вторник Козлов из минского изолятора временного содержания был доставлен в госпиталь МВД.

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Лидер ОГП перестал выходить на связь в понедельник вечером. Ранее после допросов он трижды отказался давать подписку о неразглашении. Ему назначали 15 суток ареста и вызывали на беседы в РУВД. После одной из бесед лидера партии трое суток удерживали на Окрестина.

В начале марта политику предъявили обвинение по ч. 1 ст. 407 (умышленное разглашение информации о расследовании, предварительном следствии или закрытом судебном заседании) Уголовного кодекса, ему грозит до трех лет лишения свободы.

23 марта в Минске начался суд над Козловым, его судили по ст. 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), сообщили в ОГП. Процесс проходил по Skype.

Козлов просил, чтобы суд отложили для оказания ему медицинской помощи. Политик жаловался на плохое самочувствие, повышенное давление. "Со вчерашнего дня сидел в одноместной камере, в которой находится восемь человек. На пол камеры плеснули примерно 20 литров концентрированного раствора хлорки", - утверждали в ОГП.

В понедельник на 15 суток был осужден глава "Белорусской социал-демократической партии" (Грамада) Игорь Борисов.

Белоруссия Николай Козлов

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