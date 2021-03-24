Российские военные попросили Турцию найти виновных в обстреле Алеппо

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские военные обратились к Турции с просьбой найти боевиков, которые обстреляли сирийский город Алеппо.

"Высказываем надежду, что турецкая сторона окажет содействие в этом вопросе", - сказал в среду на брифинге заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, 21 марта, из населенного пункта Кафер-Ханни боевики из реактивных систем залпового огня выпустили шесть ракет по жилым районам Алеппо, в результате погибли двое и были ранены 17 мирных жителей. "Считаю, что виновные должны быть найдены и наказаны", - сказал контр-адмирал.

По его словам, среди пострадавших от обстрела есть дети.

"Режим прекращения боевых действий на территории Сирии в целом соблюдается. Однако вынужден констатировать, что ежесуточно фиксируются факты обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан- Нусра" (запрещена в РФ). Количество обстрелов варьируется в среднем от 25 до 30 в сутки", - заявил Карпов.

По его данным, большинство обстрелов фиксируется в Идлибской зоне деэскалации.

Начальник военно-политического управления Минобороны Сирии Хасан Сулейман сообщил на брифинге, что нарушения зафиксированы в пригородах Алеппо, Хамы и Идлиба.

"Это нарушает правила деэскалации конфликта и препятствует гуманитарным усилиям сирийской арабской армии и российской стороны вывести гражданское население, находящееся в идлибской зоне под контролем боевиков", - отметил он.

Накануне российские военные заявили о тяжелой гуманитарной ситуации на подконтрольной Турции территории Сирии, предложили открыть 3 пункта пропуска в Идлибской зоне деэскалации и провинции Алеппо для выхода беженцев и доставки гуманитарной помощи.

"Допуск гуманитарных грузов и выход беженцев предлагается организовать с 25 марта этого года", - сказал Карпов на брифинге 23 марта.

"В связи с тяжелой гуманитарной ситуацией на подконтрольных вооруженным силам Турции территориях Сирийской Арабской Республики российский центр по примирению враждующих сторон направил турецкой стороне предложения о возобновлении работы пунктов пропуска "Серакаб" и "Мизназ" в Идлибской зоне деэскалации и пункта пропуска "Абу Зейдин" в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо", - сказал Карпов.

Ранее МИД Турции выразил озабоченность послу РФ в Турции Алексею Ерхову в связи с обстрелами сирийской провинции Идлиб и районов дислоцирования турецких сил на севере Сирии, сообщила 23 марта газета "Хюрриет". Аналогичная озабоченность, по данным издания, была выражена Генштабом вооруженных сил Турции российскому военному атташе.

Турецкая сторона заявила российским представителям, что "эти атаки угрожают стабильности и безопасности в районах, определенных в российско-турецких договоренностях как зона деэскалации", пишет газета.

Ранее госдепартамент США заявлял, что сирийские войска и российская авиация нанесли в минувшие выходные удары в провинциях Идлиб и Алеппо.

В частности, госдепартамент заявил, что артиллерийскому удару подверглась больница в Аль-Атаребе в западной части Алеппо, в результате чего погибли несколько пациентов, а более десяти членов медперсонала получили ранения. По версии американской стороны, также Россия нанесла авиаудары возле погранперехода Сирии с Турцией Баб эль-Хава, что привело к гибели одного мирного жителя и "поставило под угрозу доступ к столь необходимой гумпомощи".

Карпов заявил на брифинге 22 марта, что гражданское население в сирийском Алеппо пострадало из-за обстрела боевиками реактивными снарядами.