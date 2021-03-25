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Парламент Молдавии не собрал кворум для утверждения нового правительства

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Заседание парламента Молдавии по утверждению нового правительства во главе с Игорем Гросу в четверг не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как передал корреспондент "Интерфакса", депутаты парламентского большинства отказались от участия в заседании.

"Мы не хотим участвовать в этом спектакле. Мы увидели, что кандидат на пост премьер-министра Игорь Гросу и президент Майя Санду не желают утверждать правительство, а стремятся спровоцировать досрочные выборы в период пандемии. Мы не желаем участвовать в этом спектакле. Партия социалистов покидает зал заседаний парламента", - заявил вице-председатель парламента, исполнительный секретарь партии социалистов Влад Батрынча.

Такую же позицию высказала председатель фракции партии "Шор" Марина Таубер. "Мы вернемся в зал заседаний парламента после того, как этот спектакль закончится", - сказала Таубер.

Две фракции ранее заявили о формировании парламентского большинства из 53 депутатов (всего в парламенте Молдавии 101 депутат). Они настаивают на том, чтобы президент назначила кандидатом на пост премьер-министра посла Молдавии в России Владимира Головатюка.

Аналогичная ситуация в парламенте Молдавии была в декабре 2015 года. Тогда Конституционный суд постановил, что в случае отсутствия кворума при утверждении правительства эта попытка засчитывается как провальная. Так как эта попытка является второй по счету, Санду может получить право роспуска парламента и назначения даты досрочных выборов.

Молдавия Игорь Гроссу

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