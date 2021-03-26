Spiegel сообщил об атаке хакеров на немецких парламентариев

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Компьютеры семи депутатов бундестага и более 30 депутатов земельных парламентов подверглись атаке хакеров, сообщил в пятницу журнал Spiegel.

По информации издания, речь идет о группе хакеров под названием Ghostwriter, имеются подозрения, что за атакой стоят российские структуры.

"Службы безопасности подозревают, что за атакой стоит российская спецслужба ГРУ", - пишет журнал.

Согласно публикации, атака была произведена через фишинговые письма. Пока не известно, удалось ли атаковавшим похитить данные.