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Узбекистан разрешил ввоз казахстанской животноводческой продукции

Узбекистан разрешил ввоз казахстанской животноводческой продукции
Фото: Zuzana Gogova/Stringer via Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Узбекистан снял временные ограничения на транзит и ввоз птицеводческой и животноводческой продукции из Казахстана, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

По данным ведомства, госкомитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана с 19 марта 2021 года снял ранее введенные временные ограничения на ввоз и транзит по территории республики живой птицы, в том числе декоративных птиц. Также сняты ограничения на ввоз инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы, яиц и других видов птицеводческой продукции, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Казахстана.

Вместе с этим отменены временные ограничения на ввоз и транзит животных, в том числе животных-компаньонов, диких, цирковых и зоопарковых животных. Сняты ограничения на ввоз сырого мяса и мясопродукции, молока и молочной продукции, не подвергнутых тепловой обработке, генетического материала, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, бывшего в употреблении оборудования для содержания и убоя животных из Шымкента и Акмолинской области.

Сообщалось, что ограничения были введены в сентябре 2020 года.

Узбекистан Казахстан

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