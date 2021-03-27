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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Норвежском море

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в акватории Норвежского моря в 882 км к северо-западу от города Тромсе (Норвегия), сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 09:59 по Москве в субботу землетрясения находился примерно в 128 км восточнее острова Ян-Майен (Норвегия) имел координаты 72.94 градуса северной широты и 1.56 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Норвегия Норвежское море

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