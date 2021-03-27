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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в Адриатическом море

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в акватории Адриатического моря, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр произошедшего в 16:48 по Москве в субботу землетрясения находился в 91 км севернее города Манфредония (Италия) и примерно в 27 км к западу-северо-западу от архипелага Палагружа (Хорватия).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5.

Адриатическое море

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