Число заражений COVID-19 в мире превысило 126,7 млн

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 126 млн 726 308, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2,77 млн, выздоровели около 101 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 357,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 691 человек, Бразилии - 1 454, Индии - 116.