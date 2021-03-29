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Министр обороны Бразилии покинул свой пост

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Бразилии Фернанду Азеведу-и-Силва в понедельник покинул свой пост, причина этого решения не сообщается, передает телерадиокомпания "Глобу".

"Я благодарю президента республики, которому я был полностью предан на протяжении более двух лет, за возможность служить стране на посту государственного министра обороны... Ухожу в уверенности в том, что моя миссия выполнена", - говорится в заявлении Азеведу-и-Силвы, распространенном в понедельник. Также он поблагодарил командующих военно-морскими силами, военно-воздушными силами и армией.

Азеведу-и-Силва возглавлял бразильское оборонное ведомство более двух лет, с начала президентства Жаира Болсонару. Ранее он также служил на посту начальника Генштаба армии.

Кто сменит его на посту, пока не сообщается.

Ранее в понедельник бразильские СМИ сообщили, что по их данным, в отставку решил подать и глава МИД страны Эрнесту Араужу.

Бразилия Фернанду Азеведу

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