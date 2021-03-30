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Южная Корея заявила, что в состоянии перехватывать северокорейские ракеты

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея располагает возможностями перехвата северокорейских баллистических ракет малой дальности, заявило во вторник министерство обороны Республики Корея.

"Южная Корея обладает способностью и средствами для уверенного перехвата северокорейских ракет малой дальности, в том числе баллистических, с помощью системы противоракетной обороны Южной Кореи и США", - заявил официальный представитель министерства Бу Сын Чан.

Как сообщалось, в четверг минувшей недели Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет малой дальности. Об озабоченности в связи с этим заявили США, Южная Корея и Япония.

Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Бен Чхоль заявил ранее, что эти ракетные пуски стали реализацией права КНДР на самооборону, и Северная Корея продолжит наращивать военную мощь для повышения обороноспособности страны. В заявлении партийного чиновника сообщалось, что "недавний испытательный пуск тактических управляемых ракет нового типа был актом, равносильным осуществлению полноправного права суверенного государства на самооборону".

Южная Корея Северная Корея

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