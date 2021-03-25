Премьер Японии назвал пуски ракет КНДР угрозой региональной безопасности

Есихидэ Суга Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Осуществляемые Северной Кореей запуски баллистических ракет угрожают региональной безопасности, заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

"Запуски угрожают миру и безопасности нашей страны и региона", - сказал журналистам Есихидэ Суга.

Он подтвердил, что утром в четверг Северная Корея выпустила две баллистические ракеты, которые упали за пределами японской исключительной экономической зоны.

Суга отметил, что поручил соответствующим должностным лицам продолжить сбор информации о запуске и раскрыть ее общественности. Он добавил, что "тщательно обсудит" вопросы Северной Кореи, включая запуски ракет, с президентом США Джо Байденом во время своего визита в Соединенные Штаты в следующем месяце.

Тем временем Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи сообщил, что два снаряда были выпущены из северо-восточной провинции КНДР Южный Хамген рано утром в четверг.

"Дальнейшая информация находится на стадии анализа разведывательными органами Южной Кореи и США", - говорится в заявлении JCS.

Они добавили, что военные сохраняют полную боевую готовность и координируют свои действия с США.

Если запуск баллистических ракет будет официально подтвержден, то он станет первым запуском подобного рода с 29 марта 2020 года.

Это второй запуск ракет в Северной Корее за неделю. В воскресенье в КНДР были запущены две крылатые ракеты малой дальности. В отличие от баллистических, крылатые ракеты не попадают по санкции Совета Безопасности ООН. С конца 2017 года Север поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.