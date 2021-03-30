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РФ направила более 300 т продовольствия Афганистану в конце 2020 года

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Россия в последние два месяца прошлого года поставила Афганистану более 300 тонн гуманитарной помощи и продолжит ее оказывать, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В 2020 году регион, мир в целом столкнулись с новым опасным вызовом - пандемией коронавирусной инфекции. В этих условиях Россия оказала Афганистану адресную гуманитарную помощь. (...) В ноябре-декабре 2020 года направлено более 300 тонн продовольствия. Мы будем продолжать эту помощь", - сказал он, выступая на министерской конференции "Стамбульского процесса" по Афганистану.

Министр напомнил, что в июне и ноябре прошлого года также были доставлены и безвозмездно переданы средства индивидуальной защиты и медицинские изделия.

"В рамках совместного проекта России, Японии и Управления ООН по наркотикам и преступности в сентябре 2020 года в Кабуле состоялась церемония начала строительства Кинологического центра Антинаркотической полиции МВД Афганистана. Подготовка афганских кинологов для центра будет осуществляться в нашей стране", - сказал Лавров.

Россия Афганистан

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