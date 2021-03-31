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СМИ сообщили о краже электронных писем Госдепа "российскими хакерами"

СМИ сообщили о краже электронных писем Госдепа "российскими хакерами"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Предполагаемые "российские хакеры" в прошлом году якобы украли тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе.

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Хакеры якобы получили доступ к электронной почте бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, утверждают собеседники издания.

Как уточнил другой источник, пока нет данных о том, что хакеры получили доступ к секретной информации.

Пока неясно, была ли кража электронных писем Госдепартамента связана с хакерской атакой на клиентов компании SolarWinds.

По данным Washington Post, госдеп использовал программное обеспечение SolarWinds и был разоблачен в этом нарушении.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь прошлого года для ее программного обеспечения Orion.

США Россия

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