СК передал прокурорам дело о преступном сообществе Арашуковых

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Следствие по делу о преступном сообществе, созданным отцом бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова Раулем, завершено и направлено в прокуратуру, сообщила журналистам представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она уточнила, что материалы направлены в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи их в суд для рассмотрения по существу.

По ее словам, с 2003 года в тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных сообществом, приняли участие 20 человек. Раулю Арашукову и его сыну Рауфу Арашукову, восьми бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате 747 млн рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам, Петренко.

Кроме того, добавила она, Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества.

Вину в хищении природного газа и участии в преступном сообществе признали трое его членов, сообщила она.

Арашуковы не признают вину. Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Инициаторами "заказа" экс-сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.