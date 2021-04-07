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Дело Арашуковых после утверждения обвинительного заключения направили в ВС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, его сына и подельников направлено в суд.

"В генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, его сына Рауфа Арашукова (бывший сенатор от КЧР - ИФ) и других членов преступного сообщества в совершении ряда преступлений. Всего к уголовной ответственности привлечено 20 человек", - сообщили в надзорном ведомстве.

Предъявленные обвинения

Рауль Арашуков и восемь руководителей региональных организаций газовой отрасли обвиняются в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате 747 млн рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам.

Также Арашуковы обвиняются в организации в 2010 году в городе Черкесске убийств представителя молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества.

Бывшим сотрудникам следственного управления СКР по КЧР Казбеку Булатову и Андрею Филиппову, а также бывшему

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сотруднику МВД по республике Тимуру Бетуганову, способствовавшим сокрытию доказательств преступной деятельности Арашуковых, предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.

В зависимости от роли и степени участия всем фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пунктами "а, ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), частью 4 статьи 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), частью 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела, добавили в Генпрокуратуре.

Арашуковы не признают вину. Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Инициаторами "заказа" экс-сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.

Рауль Арашуков Рауф Арашуков

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