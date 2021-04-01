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Вакцина от рака мозга прошла первую стадию клинических испытаний в ФРГ

Вакцина от рака мозга прошла первую стадию клинических испытаний в ФРГ
Фото: Michael Ciaglo/Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Первая фаза клинических испытаний вакцины против одной из самых тяжелых для лечения разновидностей рака - глиомы (опухоли головного мозга), проведена в Германии, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Вакцина создана на основе фрагмента измененного белка IDH1, участвующего в синтезе трикарбоновых кислот. Мутация в гене, кодирующем этот белок, встречается примерно у 75% больных и специфична именно для глиом - она не встречается в здоровых тканях и, более того, ответственна за развитие этих видов опухоли.

"Однако иммунная система может распознать мутантный белок IDH1 как чужеродный, и соответствующая вакцина позволяет решить проблему в корне, запуская специфический ответ Т-хелперов, относящихся к Т-лимфоцитам", - говорится в сообщении.

Вакцина была создана еще несколько лет назад, доклинические испытания на лабораторных мышах показали, что она способна остановить рост раковых клеток с этой характерной мутацией.

В первой фазе клинических испытаний участвовали 32 пациента со злокачественными астроцитомами (глиальными опухолями головного мозга), раковые клетки которых несли мутацию IDH1.

В дополнение к стандартному лечению (лучевой и/или химиотерапии препаратом темозоломид) они получали пептидную вакцину IDH1-vac. Большинство участников прошли весь курс из 8 прививок.

Серьезных побочных эффектов не было отмечено ни у кого из испытуемых, при этом у 93% больных иммунная система специфически отреагировала на вакцинный пептид.

У 12 пациентов наблюдалось "набухание" опухоли, вызванное ответными реакциями Т-лимфоцитов, а в крови было обнаружено много Т-хелперов с рецепторами к вакцинному пептиду.

"Другими словами, у этих больных активированные иммунные клетки успешно проникли и активно работали в опухолевой ткани. У 82% пациентов со специфическим иммунным ответом на вакцинирование опухоль не прогрессировала в течение трех лет", - говорится в публикации.

Отмечается, что пока нет сравнения с контрольной группой, однако безопасность и иммуногенность вакцины были доказаны настолько убедительно, что испытания будут продолжены. Вакцину предполагают использовать в комбинации с иммунотерапевтическим препаратом, который помогает иммунным клеткам бороться с опухолью.

Германия

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