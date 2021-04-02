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Лидер левой партии во Франции усмотрел политические причины в неприменении "Спутник V" в стране

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Лидер левой политической партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что российская вакцина "Спутник V" от коронавируса не используется на французской территории исключительно по политическим причинам.

"Президент Франции с ноября прошлого года знает, что французская группа специалистов была в России и сказала, что эта вакцина работает. 57 стран ее применяют и решают проблемы, а мы, французы, все ждем знака от Еврокомиссии", - сказал Меланшон в эфире радиостанции РТЛ.

По его словам, "абсолютная ошибка" - не разрешать применение данной вакцины. Меланшон считает, что в случае с вакцинами не важно, кто и в какой стране их разработал, так как главное - эффективность того или иного препарата.

"Это политическое решение, направленное на то, чтобы продвигать бизнес-интересы многонациональных фармацевтических гигантов, которые зарабатывают миллиарды в этой истории и не хотят видеть конкурента в вакцине из России", - указал политик, комментируя тот факт, что "Спутник V" пока не применяется во Франции.

Похожего мнения придерживаются и некоторые другие французские политики. В частности, ранее в марте лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что властям Франции нужно стремиться к диверсификации вакцин от коронавируса COVID-19. Перечисляя возможные дополнительные варианты поставок, Ле Пен напомнила о вакцинах из России и Китая.

Во Франции за время пандемии коронавируса выявили свыше 4,6 млн случаев заражения COVID-19, около 95,6 тыс. из них имели летальный исход.

Европейское агентство лекарственных средств к настоящему моменту разрешило для использования на рынке ЕС четыре вакцины компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

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