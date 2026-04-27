Нетаньяху заявил, что Израиль имеет право на удары по целям в Ливане

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Израиль в рамках договоренностей с США и Ливаном имеет право, несмотря на перемирие, противодействовать угрозам на севере Ливана, заявил в понедельник премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Мы наносим удары и в зоне безопасности, и к северу от зоны безопасности и от реки Литани. У нас есть свобода действий для противодействия возникающим угрозам; это часть соглашения, которое мы заключили с США и с властями Ливана", - приводит его слова канцелярия.

Нетаньяху также отметил достижения военных Израиля в Ливане, такие как уничтожение большого количества ракетных установок и создание зоны безопасности на юге Ливана, которая предотвращает возможность нападения на север Израиля.

При этом премьер подчеркнул, что угроза со стороны "Хезболлы" все еще существует. По его словам, основную угрозу сейчас представляют ракеты и беспилотники. Они являются основным видом вооружений "Хезболлы", а потому Нетаньяху заявил, что Израиль стремится к разоружению группировки.

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали десятидневное перемирие. При этом, армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем: боевые действия вело движение "Хезболла". Оно не является участником договоренностей о перемирии.

Однако теперь израильские военные и "Хезболла" возобновили удары по позициям друг друга.