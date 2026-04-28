США угрожают санкциями иностранным организациям за оказание услуг авиакомпаниям Ирана

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что иностранные организации, предоставляющие услуги авиакомпаниям Ирана, могут столкнуться с американскими санкциями.

"Иностранные правительства должны предпринять все необходимые действия для обеспечения того, чтобы компании в их юрисдикции не предоставляли услуги этим воздушным судам, включая предоставление авиатоплива, питание, плату за посадку или техническое обслуживание", - говорится в сообщении Бессента в соцсети X.

Он отметил, что Минфин США "без колебаний примет меры против любых третьих сторон, которые содействуют иранским компаниям или ведут бизнес с ними".

В минувшую пятницу Минфин США расширил санкции против 20 компаний, находящихся в юрисдикциях Китая, ОАЭ, Либерии, Панамы, Вьетнама, Виргинских островов, Каймановых островов и Маршалловых островов, а также 19 нефтяных танкеров, связанных с Ираном. В список попал Hengli Petrochemical - крупнейший нефтехимический комплекс в Китае.

