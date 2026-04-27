Стрелявшего на приеме в Вашингтоне обвинили в попытке покушения на Трампа

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Открывшему стрельбу в отеле в Вашингтоне на ужине в честь аккредитованных в Белом доме журналистов Коулу Аллену предъявили обвинение в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, сообщает в понедельник CBS News.

На заседании федерального суда ему предъявили обвинения еще по двум пунктам: применение огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и вооруженное нападение на госслужащего.

Американские СМИ отмечают, что обвиняемому может грозить пожизненное тюремное заключение.

В ночь на воскресенье 31-летний Коул Аллен из штата Калифорния открыл стрельбу в гостинице в Вашингтоне на ужине в честь работников СМИ. На мероприятии присутствовали Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США. Нападавшего задержали, ранение получил один сотрудник Секретной службы США. По словам Трампа, жизнь этому человеку спас бронежилет. Позднее пострадавшего выписали из больницы.

По данным СBS News, задержанный заявил, что целью его атаки были чиновники американской администрации, но Трампа отдельно он не упомянул. В полиции заявляют, что все еще определяют мотив нападавшего.

Следствие полагает, что подозреваемый действовал в одиночку. На ужин он прибыл вооруженный дробовиком, пистолетом и тремя ножами.

Следующее судебное слушание назначено на четверг.