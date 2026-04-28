Трамп с супругой приняли британских короля и королеву в Белом доме

Король Карл III и королева Камилла вместе с президентом США и первой леди посещают сады Белого дома в первый день государственного визита в США
Фото: Aaron Chown-Pool/Getty Images

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III и королева Камилла вечером в понедельник начали свой четырехдневный визит в США, в Белом доме их приняли американский президент Дональд Трамп с супругой Меланьей, передают западные СМИ.

Британская газета The Independent назвала визит историческим, отметив, что это первый визит короля Карла III в США в качестве монарха и первый государственный визит любого британского монарха с 2007 года, к тому же он приурочен к 250-летию независимости Америки.

Трампы встретили королевскую чету у южного портика Белого Дома.

Королева Камилла особо отметила американо-британские отношения, надев брошь с изображением американского флага, пересекающегося с британским. Эта брошь была подарена королеве Елизавете II во время ее государственного визита в США в 1957 году от имени Нью-Йорка во время обеда, организованного мэром города Робертом Вагнером, пишет издание.

Британские СМИ обращают внимание, что визит Карла III - самая важная его зарубежная поездка на данный момент, поскольку она приходится на непростой период для Великобритании и США, когда отношения между британским премьер-министром Киром Стармером и Трампом достаточно напряженные. Американские СМИ также пишут о том, что визит состоялся в "напряженный для американо-британских отношений период".

"Король и Трамп стремятся укрепить и подчеркнуть связи между своими странами в то время, когда война США с Ираном и пренебрежительное отношение президента к НАТО угрожают подорвать "особые отношения", которые союзники ценили со времен Второй мировой войны", - отмечает CBS News.

Позже Карл III с супругой прибыли на вечеринку в саду британского посольства в Вашингтоне с участием более 600 гостей.

Ожидается, что во вторник Карл III выступит на совместном заседании Конгресса США, после чего вечером в Белом доме пройдет традиционный государственный ужин.

Далее британскому монарху предстоит поездка в Нью-Йорк.

