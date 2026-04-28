Иран обвинил США в легализации пиратства после захвата нефтяных танкеров

Фото: U.S. Navy via Getty Images

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран осуждает США за легализацию пиратства после перехвата иранских нефтяных танкеров Majestic X и Tifani американскими военными в Индийском океане.

"Это прямая легализация пиратства и вооруженного разбоя в открытом море", - написал Багаи в соцсети X.

"Приветствуем возвращение пиратов - только теперь они действуют по выданным правительством ордерам, плавают под официальными флагами и называют свой грабеж "правоохранительной деятельностью"", - отметил представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Багаи подчеркнул, что США должны нести полную ответственность за свое "беззаконное поведение", которое "наносит удар по основам международного права и международной свободной торговли и угрожает основным принципам безопасности на море".

Тем временем постпред Ирана при ООН Амир-Саид Иравани, выступая перед журналистами, заявил, что "Соединенные Штаты и Израиль ведут незаконную агрессивную войну против Ирана в нарушение Устава ООН, нарушая безопасность на море и угрожая региональному миру".

Ранее в ходе заседания Совбеза ООН он отметил, что Тегерану нужны "надежные гарантии" от нападений, прежде чем в Персидском заливе установится стабильность.

"Длительная стабильность и безопасность в Персидском заливе и в регионе в целом могут быть достигнуты только путем прочного и перманентного прекращения агрессии против Ирана, дополненного надежными гарантиями неповторения и полного уважения законных суверенных прав и интересов Ирана", - сказал Иравани.

Как сообщалось, на минувшей неделе два подсанкционных нефтяных танкера иранского "теневого флота" - Majestic X и Tifani были захвачены в Индийском океане силами Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM).

На борту каждого из этих судов находилось примерно по 1,9 млн баррелей иранской нефти, изъятой на основании так называемых федеральных ордеров, выданных судами США в рамках режима односторонних санкций Вашингтона.

