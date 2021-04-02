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На Украине ввели персональные санкции против контрабандистов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины вводит персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в пятницу.

Он отметил, что "заблокированы активы и имущество лиц, которых по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным Службы безопасности Украины можно назвать топ-10 украинской контрабанды". Президент также заявил, что в будущем подобные санкции будут введены и против других контрабандистов.

По словам Зеленского, десятки сотрудников региональных управлений Государственной таможенной службы Украины были отстранены от работы. Он уточнил, что причиной такого решения являются убытки, наносимые украинскому бюджету вследствие неэффективной работы таможни. Зеленский сослался на данные экспертов о том, что убытки бюджета из-за контрабанды достигают 300 миллиардов гривен, из них более 100 миллиардов связаны с неэффективной работой таможни.

Президент Украины добавил, что страна будет продолжать активно бороться с контрабандой, поскольку она является "экономическим терроризмом". Он также заявил о подготовке законодательных изменений, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования.

Украина Владимир Зеленский

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