Мужчина с ножом врезался в полицейскую машину на въезде в Капитолий

Двое полицейских и сам нападавший госпитализированы

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Капитолия США сообщила, что мужчина за рулем автомобиля протаранил полицейский автомобиль на северном въезде на территорию этого тщательно охраняемого комплекса.

"USCP (U.S. Capitol Police - ИФ) отреагировала на сообщения о том, что кто-то протаранил машину, в которой находились два сотрудника полиции, на северном пропускном пункте вдоль Конститьюшн-авеню", - говорится в сообщении капитолийской полиции в твиттере.

После того, как он врезался в полицейский автомобиль, вооруженный ножом мужчина вышел из своей машины. Сотрудники сил безопасности открыли по нему огонь и ранили.

В итоге и нападавший, и два полицейских, в машину которых он врезался, доставлены в больницу, отмечают СМИ.