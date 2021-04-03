Тайвань признал помощь США и Европы в строительстве подлодок

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Оборонное ведомство Тайваня признало, что США и Европа оказывает острову помощь в строительства подводных лодок, сообщают СМИ.

В заявлении, ведомства, которое цитируют СМИ, говорится, в частности, что "вся помощь оказывается важными странами Европы и США", однако не приводятся подробности.

Ведомство опровергло сообщение американского издания The National Interest, в котором со ссылками на публикацию тайваньских СМИ от 2019 года говорилось, что Северная Корея обсуждала с тайваньскими властями вопрос об оказанию помощи Тайваню со строительством подводного флота.

"В разработке наших подводных лодок никогда не было, нет, и никогда не будет никаких контактов с Северной Кореей", - подчеркивается в заявлении.

Европейские страны, как правило, отказываются от продаж оружия Тайваню из-за боязни обострения отношений с Пекином. Тем не менее, по сообщениям СМИ, в 2018 году Тайвань заявил, что ведет переговоры с компанией, базирующейся на британской территории Гибралтар, о строительстве подлодок.

Две из четырех действующих подводных лодок Тайваня были построены в Нидерландах в 80-х годах прошлого века, однако впоследствии они отказались от продолжения сотрудничества.

Франция раньше также продала Тайваню фрегаты и истребители. В прошлом году Тайвань заявил, что стремится закупить у Франции оборудование для модернизации корабельной системы противоракетной обороны.