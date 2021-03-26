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Карантинные ограничения на Украине продлятся до конца года

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца года, заявляет министр здравоохранения Максим Степанов.

"До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях",- сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Помимо этого, по словам министра, рост заболеваемости на Украине будет продолжаться еще две-три недели.

"Сейчас очень сложный период. Еще минимум две-три недели у нас может быть рост по разным регионам. По нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тыс. заболевших в сутки на протяжении двух-трех недель",- сказал Степанов.

Как сообщалось, на Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 18 132 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 923 детей и 435 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализированы 4 826 человек; летальных случаев - 326; выздоровело - 7 138 человек, написал Степанов на своей странице в фейсбуке в пятницу утром.

Днем ранее, 25 марта сообщалось о 16 669 новых случаях инфицирования COVID-19, 24 марта министр сообщал о 14 174 случаях, 23 марта – о 11 476 новых заболевших.

Хроника 09 января 2020 года – 26 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Украина коронавирус COVID-19

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