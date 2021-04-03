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К украинско-британским учениям "Cossack mace - 2021" привлекут более тысячи военных

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В украинско-британских командно-штабных учениях "Cossack mace - 2021" примут участие более тысячи военнослужащих, в том числе представители не менее пяти государств-членов НАТО, сообщает генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Учения должны пройти через несколько месяцев, главная конференция по их подготовке прошла в Николаевской области. "Оперативно-стратегический фон учения учитывает вероятностный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора", - рассказали в Генштабе.

В частности, будут отработаны действия в обороне с последующим переходом в наступление для восстановления государственной границы и территориальной целостности на фоне агрессии со стороны соседнего государства.

"Еще одной важной задачей этого международного учения является дальнейшее совершенствование возможностей межвидовой центра подготовки военных частей и подразделений обеспечивать проведение масштабных международных учений, которые являются главным и эффективным инструментом дальнейшего усиления совместимости Вооруженных сил Украины и армий стран-членов НАТО", - отмечается в сообщении.

Cossack mace

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