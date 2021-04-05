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LG Electronics прекратит выпускать смартфоны

LG Electronics прекратит выпускать смартфоны
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics объявил, что к 31 июля закроет убыточное подразделение по производству смартфонов и сосредоточится на более перспективных направлениях. Это решение уже одобрил совет директоров компании.

LG приняла стратегическое решение уйти "с невероятно конкурентного рынка" смартфонов и сосредоточить усилия на таких перспективных сферах, как производство деталей для электромобилей, подключаемые устройства, технологии умного дома, робототехника, искусственный интеллект, решения b2b, а также платформы и сервисы.

Остатки уже выпущенных смартфонов компания продолжит продавать, а также в течение определенного периода времени будет предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения тем, кто уже купил ее телефоны.

Бизнес по производству смартфонов был убыточным со второго квартал 2015 года, а общий размер его операционного убытка за это время составил более 5 трлн южнокорейских вон ($4,4 млрд), отмечает агентство Dow Jones.

В LG заявили, что прекращение выпуска смартфонов может привести к сокращению выручки в краткосрочной перспективе, однако компания ожидает улучшения финансового положения в долгосрочной.

LG была одной из первых компаний, установивших операционную систему Android на своих мобильных устройствах. В прошлом году на бизнес по производству смартфонов приходилось около 8% продаж компании.

Акции LG Electronics в понедельник подешевели на 1,9%.

LG Electronics Южная Корея

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