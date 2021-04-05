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Власти Украины оштрафовали "дочку" Google на 1 млн гривен

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на ООО "Гугл" (99% принадлежит Google International LLC, США) в размере 1 млн гривен (нынешний курс 1 грн = $0,036) за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

Как отмечается в сообщении на сайте Комитета, такое решение приняла Временная административная коллегия АМКУ на заседании 2 апреля.

"Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО "Гугл" не предоставляло Комитету востребованную информацию более года", - отмечается в сообщении.

Эта информация была необходима АМКУ для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес".

В АМКУ подчеркнули, что непредоставление ответчиком информации в определенные сроки делает невозможным выполнение Комитетом его задач, в частности своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против компании за непредоставление информации по требованию Комитета, указанная информация была предоставлена ответчиком, что в свою очередь также было учтено АМКУ при определении размера штрафа.

Антимонопольный комитет Украины Украина Google

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