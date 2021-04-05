Эрдоган пока не нашел необходимости выходить из конвенции Монтрё

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна пока не планирует выходить из конвенции Монтрё.

Он отметил, что Анкара продолжит выполнять соглашение, пока не найдет возможность для его улучшения.

"Канал "Стамбул" будет способствовать разгрузке Босфорского пролива и предоставит Турции суверенную альтернативу без ограничений в рамках конвенции Монрё", - добавил президент.

Ранее стало известно, что более 100 турецких адмиралов в отставке предупредили об опасности пересмотра конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы в связи со строительством канала "Стамбул". Их письмо в Анкаре посчитали попыткой вмешаться в работу демократически избранного правительства. Были задержаны 10 отставных адмиралов.

Конвенция Монтрё в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.

Кроме того, в мирное время конвенция дает право свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.

Впервые идею строительства канала "Стамбул" Эрдоган упомянул в 2011 году. Тогда он заявлял, что судоходство в Босфоре может быть сокращено или прекращено вовсе, что противоречит конвенции Монтрё. Завершить проект планируется к 2023 году.