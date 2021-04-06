Лавров понадеялся на встречу России и Индии "в верхах" в этом году

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индийской газете Hindustan Times сообщил, что Москва рассчитывает на то, что эпидемиологическая обстановка позволит провести текущем году встречу лидеров России и Индии. Глава российского МИДа во вторник прибыл с рабочим визитом в Нью-Дели.

"Рассчитываем, что эпидемиологическая обстановка позволит провести в 2021 году двустороннюю встречу в верхах. Прорабатываются сроки очередных заседаний Межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, Межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, а также Межпарламентской комиссии", - сказал Лавров.

Министр отметил в числе "безусловных приоритетов" активизацию российско-индийского сотрудничества в таких сферах, как торговля, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, финансово-банковские отношения, наука и техника, гуманитарные связи.

"Убежден, что дальнейшему укреплению объединяющего нас особо привилегированного стратегического партнерства будут способствовать переговоры с моим коллегой Субраманиамом Джайшанкаром в ходе моего визита в Нью-Дели", - подчеркнул Лавров.

Также российский министр выразил надежду на то, что Индия и Китай найдут пути политико-дипломатического урегулирования ситуации на границе двух стран.

"Мы внимательно следим за процессом нормализации обстановки на Линии фактического контроля, выполняющей роль индийско-китайской границы. Приветствуем достигнутые по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств Индии и Китая 25 февраля с.г. договоренности, направленные на урегулирование ситуации", - отметил Лавров.

Министр также подчеркнул, что Москва высоко ценит проявляемый сторонами конструктивный настрой.

"Уважаем желание Нью-Дели и Пекина действовать в этой сфере самостоятельно, в рамках сформированных ими многоуровневых механизмов двустороннего диалога, без вмешательства внешних сил. Рассчитываем, что оба государства как ответственные члены международного сообщества смогут найти взаимоприемлемые политико-дипломатические пути скорейшего преодоления имеющихся разногласий", - отметил в интервью Лавров.

В феврале текущего года Индия и Китай начали синхронное разведение войск после очередного обострения на границе двух стран, начавшегося летом прошлого года. Пекин и Дели не раз обвиняли друг друга в попытках нарушить границу и в провокациях. СМИ сообщали о потерях с обеих сторон, но военные этого не подтверждали.