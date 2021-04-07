Fitch оценило выгоду России от сделки ОПЕК+ в 2020 году в $30-40 млрд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Чистая выгода России от сделки по сокращению добычи нефти в прошлом году составила $30-40 млрд, сообщил "Интерфаксу" старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

"Выгода от стабилизации цен на нефть оказалась более значимой, чем издержки от сокращения добычи. Если исходить из того, что без сделки цена на нефть в среднем за год составила бы $30 за баррель, чистую выгоду можно оценить в $30-40 млрд в 2020 году, которые были поделены между государством и нефтегазовыми компаниями", - отметил он.

По оценке Fitch, население выиграло от стабилизации курса рубля, без сделки девальвация была бы более существенной.

"Нефтегазовые компании благодаря сделке смогли избежать сильного увеличения налогового бремени", - подчеркивает Маринченко.

Страны ОПЕК+ в апреле 2020 года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года. На министерской встрече ОПЕК+ в декабре прошлого года было принято решение наращивать нефтедобычу постепенно - только на 0,5 млн б/с с 1 января.

В январе Россия должна была выйти на добычу примерно в 9,5 млн б/с, если бы все шло по плану, принятому ОПЕК+ в апреле прошлого года. Однако из-за принятых решений это поступательное движение растягивалось: в январе РФ в рамках общей квоты увеличила добычу на 125 тыс. б/с, в феврале в виде исключения - на 65 тыс. б/с, в марте квота выросла еще на 65 тыс. б/с, в апреле - на 130 тыс. б/с. Россия рассчитывала, что последний шаг примерно в 120 тыс. б/с удастся сделать в мае. Однако в качестве компромисса это повышение будет растянуто на три месяца.

Таким образом, если ничего не поменяется, Россия сможет добывать около 9,5 млн б/с, начиная с июля текущего года, то есть на полгода позже по сравнению с первоначальным планом.