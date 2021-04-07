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Fitch оценило выгоду России от сделки ОПЕК+ в 2020 году в $30-40 млрд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Чистая выгода России от сделки по сокращению добычи нефти в прошлом году составила $30-40 млрд, сообщил "Интерфаксу" старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

Экономический кризис

"Выгода от стабилизации цен на нефть оказалась более значимой, чем издержки от сокращения добычи. Если исходить из того, что без сделки цена на нефть в среднем за год составила бы $30 за баррель, чистую выгоду можно оценить в $30-40 млрд в 2020 году, которые были поделены между государством и нефтегазовыми компаниями", - отметил он.

По оценке Fitch, население выиграло от стабилизации курса рубля, без сделки девальвация была бы более существенной.

"Нефтегазовые компании благодаря сделке смогли избежать сильного увеличения налогового бремени", - подчеркивает Маринченко.

Страны ОПЕК+ в апреле 2020 года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года. На министерской встрече ОПЕК+ в декабре прошлого года было принято решение наращивать нефтедобычу постепенно - только на 0,5 млн б/с с 1 января.

В январе Россия должна была выйти на добычу примерно в 9,5 млн б/с, если бы все шло по плану, принятому ОПЕК+ в апреле прошлого года. Однако из-за принятых решений это поступательное движение растягивалось: в январе РФ в рамках общей квоты увеличила добычу на 125 тыс. б/с, в феврале в виде исключения - на 65 тыс. б/с, в марте квота выросла еще на 65 тыс. б/с, в апреле - на 130 тыс. б/с. Россия рассчитывала, что последний шаг примерно в 120 тыс. б/с удастся сделать в мае. Однако в качестве компромисса это повышение будет растянуто на три месяца.

Таким образом, если ничего не поменяется, Россия сможет добывать около 9,5 млн б/с, начиная с июля текущего года, то есть на полгода позже по сравнению с первоначальным планом.

ОПЕК+ Fitch Дмитрий Маринченко Саудовская Аравия

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