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В Норвегии приостановили ослабление ограничений из-за штамма "дельта"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в понедельник заявила, что власти откладывают следующий этап снятия коронавирусных ограничений по причине распространения более заразного штамма COVID-19 "дельта", сообщает издание Norway Today.

"Управление здравоохранения Норвегии и Национальный институт общественного здравоохранения рекомендовали, чтобы мы сейчас не переходили к четвертому этапу (снятия ограничений - ИФ)", - цитирует издание слова Сульберг на пресс-конференции.

"Мы поддерживаем эти рекомендации. Переход к следующему этапу может состояться не раньше конца июля или начала августа", - подчеркнула Сульберг.

По словам политика, есть вероятность, что вариант "дельта" может привести к очередной волне коронавируса.

"Существует риск того, что вариант "дельта" приведет к четвертой волне инфекции среди не прошедшей вакцинацию части населения, а также среди получивших только одну дозу или у уязвимых групп населения", - предупредила премьер.

Как отмечают норвежские СМИ, четвертый этап смягчения мер предполагает возвращение значительного числа университетов и колледжей к очным занятиям, возобновление спортивных мероприятий, а также отмену требования обслуживать в заведениях только за столиками. Более того, с переходом к четвертому этапу будут допускать больше людей на мероприятия.

Однако общие правила по контролю за распространением COVID-19, а также ограничения на въезд будут оставаться в силе даже на четвертом этапе.

Ранее в Минздраве Норвегии сообщали, что в июле заражения вариантом "дельта" могут стать преобладающими случаями COVID-19.

Согласно данным Норвежского института общественного здравоохранения, почти две трети взрослого населения страны сделали одну прививку от коронавируса, около 37% взрослых прошли полную вакцинацию.

В Норвегии за время пандемии COVID-19 выявили 131,9 тыс. заражений, 794 человека с коронавирусом скончались. При этом в стране зафиксировано более 88,9 тыс. случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

Штамм "дельта" впервые был зафиксирован в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку в ВОЗ ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

В настоящее время данный штамм активно распространяется во многих странах мира. В связи с этим стоит вопрос о том, эффективны ли существующие вакцины против этого варианта COVID-19.

Хроника коронавируса. Июль.

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Норвегия Коронавирус Эрна Сульберг

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