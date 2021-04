Умер рэпер DMX

DMX Фото: Noam Galai/Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под творческим псевдонимом DMX, скончался на 51-м году жизни, сообщает Assiociated Press со ссылкой на семью артиста.

Отмечается, что неоднократно номинированный на "Грэмми" исполнитель скончался после сердечного приступа. Рэпер был госпитализирован еще 2 апреля и в последние дни находился на аппарате жизнеобеспечения.

Daily Mail пишет, что, по некоторым данным, DMX попал в больницу после передозировки наркотиков.

Известность рэперу принесли такие песни как Ruff Ryders' Anthem, Dogs Out и Party Up (Up in Here). Эрл Симмонс также снимался в кино, сыграв, в том числе главную роль в криминальной драме "Живот". В 2000 году снялся в фильме "Ромео должен умереть".

Рэпер несколько раз сидел в тюрьме, неоднократно имел проблемы с полицией в связи с наркотиками, незаконным хранением оружия, налоговыми махинациями, жестоким обращением с животными, нарушением правил дорожного движения, включая пьяную езду и ДТП в аэропорту Кеннеди, которое он устроил, заявляя, что является федеральным агентом.