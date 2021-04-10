Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:11Заразились
на 10.04В России 4 632 688+8 704В мире 134 691 380+748 045

Вертолет NASA готовится совершить первый полет на Марсе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), в воскресенье совершит первый пробный полет на Красной планете, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Он был высажен с борта американского марсохода 4 апреля. За прошедшее время аппарат, пережив температуру в -90 градусов, успешно зарядил с помощью солнечной панели свой аккумулятор для предстоящего полета.

Высота первого полета, который продлится 20-30 секунд, составит около 3 метра. В ходе последующих планируется его поднимать до пяти метров.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.

NASA

Новости

Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России

Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России

Что произошло за день: суббота, 10 апреля

Глава МИД Белоруссии счел вакханалией идею переноса переговоров по Донбассу

Глава МИД Белоруссии счел вакханалией идею переноса переговоров по Донбассу

Вертолет НАСА в воскресенье совершит первый полет на Марсе

Вертолет НАСА в воскресенье совершит первый полет на Марсе

Ростуризм заявил о контроле ситуации с аварией автобуса в Анталье

Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции

Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции

Трое россиян попали в больницу после ДТП в турецкой Анталье

Канцлер Австрии заявил о завершении переговоров по закупке "Спутника V"

Беспорядки продолжились в Северной Ирландии в ночь на субботу

Беспорядки продолжились в Северной Ирландии в ночь на субботу

В Турции в ДТП с автобусом погибла россиянка

В Турции в ДТП с автобусом погибла россиянка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');