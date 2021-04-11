Суд в Дании над россиянином Никифоровым по делу о шпионаже будет закрытым

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Суд в датском городе Ольборг по делу российского ученого Алексея Никифорова, обвиняемого в шпионаже, начнется в понедельник в закрытом для слушателей и прессы режиме, сообщил "Интерфаксу" судья Ольборгского суда Ларс Крундеруп.

По его словам, Никифоров будет присутствовать в зале суда.

В декабре прокуратура Дании сообщила, что гражданину РФ предъявлено обвинение в шпионаже. Датские правоохранительные органы считают, что он передавал российской разведке информацию, в частности, о технологиях, связанных с энергетикой.

Агентство обращалось в прокуратуру Дании с запросом, в котором был задан вопрос, расследуется ли в королевстве уголовное дело в отношении гражданина России Никифорова, и если да, то по каким статьям.

"У нас нет других комментариев, кроме этого пресс-релиза. Человек (упомянутый в пресс-релизе - ИФ) находится под стражей с июля 2020 года", - сказали в прокуратуре, добавив ссылку на сообщение о предъявлении обвинения в шпионаже неназванному гражданину России.

Из открытых источников известно, что Никифорову 35 лет, он специалист по "химии редких и рассеянных элементов", работал в одном из датских университетов, проживал в Копенгагене и Ольборге, где, по данным датских СМИ, будет проходить процесс по делу россиянина, обвиняемого в шпионаже.

После сообщений датской прокуратуры в МИД РФ заявили, что обвинения в адрес россиянина бездоказательны, и назвали его арест "охотой на ведьм", которая ставит под удар деятельность российских специалистов территории Дании.