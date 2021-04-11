Явка на референдуме о Конституции в Киргизии достигла почти 20%
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Явка избирателей на конституционном референдуме в Киргизии составила 19,41%, число проголосовавших - 700 тыс., сообщил заместитель председателя ЦИК страны Абдыжапар Бекматов на брифинге в воскресенье.
По его словам, таковы данные по состоянию на 14:00 (11:00 по Москве).
Референдум считается состоявшимся при явке не менее 30% избирателей.
11 апреля в Киргизии проходит референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике.
Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны проходят выборы в местные советы.