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Явка на референдуме о Конституции в Киргизии достигла почти 20%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Явка избирателей на конституционном референдуме в Киргизии составила 19,41%, число проголосовавших - 700 тыс., сообщил заместитель председателя ЦИК страны Абдыжапар Бекматов на брифинге в воскресенье.

По его словам, таковы данные по состоянию на 14:00 (11:00 по Москве).

Референдум считается состоявшимся при явке не менее 30% избирателей.

11 апреля в Киргизии проходит референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике.

Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны проходят выборы в местные советы.

Киргизия

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