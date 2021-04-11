Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:05Заразились
на 11.04В России 4 641 390+8 702В мире 135 355 885+664 505

Протестующие вышли к ЦИК Киргизии с требованием отменить итоги выборов в местные советы

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - На митинг к зданию ЦИК Киргизии с требованием отменить итоги выборов в местные советы, которые прошли в воскресенье одновременно с референдумом по новой редакции Конституции страны, вышли около 100 человек, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

В миреЦИК Киргизии подведет итоги референдума по Конституции в течение 15 днейЧитать подробнее

Участники акции представляют политические партии "Реформа", "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан), Социал-демократы, Социалистическая партия Кыргызстана, Партия коммунистов Кыргызстана, "Улутман", "Тынчтык", которые по итогам выборов не прошли в городской совет Бишкека. Они требуют отменить итоги выборов в местные советы из-за массовых нарушений, связанных с подкупом избирателей и использования административного ресурса.

Партия "Реформа" после объявления предварительных итогов голосования заявила, что не признает результаты голосования.

"Практически все партии, преодолевшие 7-процентный порог, были отмечены подкупом избирателей, использованием для давления на граждан домкомов, квартальных и других органов власти. Наблюдатели выявили множество нарушений как в ходе избирательной кампании, так и в день голосования. Несмотря на это Центральная избирательная комиссия не сняла ни одну из этих партий", - говорится в заявлении.

В Киргизии в воскресенье прошел референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике.

Согласно предварительным данным ЦИК, явка избирателей на референдуме составила 37,33%, 1 млн 346 тыс. граждан пришли на участки. Всего в окончательный список избирателей вошли 3 млн 606 тыс. человек.

После обработки 97,66% протоколов, поступающих с автоматически считывающих урн, 79,24% избирателей или 1 млн 66 тыс. граждан Киргизии проголосовали за принятие новой редакции Конституции. 13,64% или более 183 тыс. проголосовали против.

Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны прошли выборы в местные советы.

По предварительным данным, партия "Ата Журт Кыргызстан" набрала большинство голосов на выборах депутатов местных советов. По мнению экспертов, партия является провластной.

Киргизия Бишкек

Новости по теме

Новости

Израильские СМИ сообщили о причастности "Моссада" к инциденту в Натанзе

Израильские СМИ сообщили о причастности "Моссада" к инциденту в Натанзе

В Ереване обнаружили тело дочери генерала ФСБ с огнестрельным ранением

В Иране назвали "ядерным терроризмом" инцидент на объекте в Натанзе

Пандемия коронавируса

Индия на фоне роста числа случаев COVID запретила экспорт ремдесивира

Индия на фоне роста числа случаев COVID запретила экспорт ремдесивира

Трое россиян после аварии в Турции остались в больницах

На ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент

Axios узнал о кандидатуре Рожански на пост директора по России в СНБ США

Axios узнал о кандидатуре Рожански на пост директора по России в СНБ США

Первый полет вертолета НАСА на Марсе отложен из-за неполадок

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 апреля

Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России

Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');