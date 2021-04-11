Протестующие вышли к ЦИК Киргизии с требованием отменить итоги выборов в местные советы

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - На митинг к зданию ЦИК Киргизии с требованием отменить итоги выборов в местные советы, которые прошли в воскресенье одновременно с референдумом по новой редакции Конституции страны, вышли около 100 человек, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Участники акции представляют политические партии "Реформа", "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан), Социал-демократы, Социалистическая партия Кыргызстана, Партия коммунистов Кыргызстана, "Улутман", "Тынчтык", которые по итогам выборов не прошли в городской совет Бишкека. Они требуют отменить итоги выборов в местные советы из-за массовых нарушений, связанных с подкупом избирателей и использования административного ресурса.

Партия "Реформа" после объявления предварительных итогов голосования заявила, что не признает результаты голосования.

"Практически все партии, преодолевшие 7-процентный порог, были отмечены подкупом избирателей, использованием для давления на граждан домкомов, квартальных и других органов власти. Наблюдатели выявили множество нарушений как в ходе избирательной кампании, так и в день голосования. Несмотря на это Центральная избирательная комиссия не сняла ни одну из этих партий", - говорится в заявлении.

В Киргизии в воскресенье прошел референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике.

Согласно предварительным данным ЦИК, явка избирателей на референдуме составила 37,33%, 1 млн 346 тыс. граждан пришли на участки. Всего в окончательный список избирателей вошли 3 млн 606 тыс. человек.

После обработки 97,66% протоколов, поступающих с автоматически считывающих урн, 79,24% избирателей или 1 млн 66 тыс. граждан Киргизии проголосовали за принятие новой редакции Конституции. 13,64% или более 183 тыс. проголосовали против.

Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны прошли выборы в местные советы.

По предварительным данным, партия "Ата Журт Кыргызстан" набрала большинство голосов на выборах депутатов местных советов. По мнению экспертов, партия является провластной.