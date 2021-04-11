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ЦИК Киргизии подведет итоги референдума по Конституции в течение 15 дней

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ЦИК Киргизии планирует подвести итоги голосования на референдуме по новой Конституции в течение 10-15 дней, сообщила глава Центризбиркома страны Нуржан Шайлдабекова на брифинге в воскресенье.

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"По закону итоги голосования на референдуме необходимо подвести в срок не более 35 дней со дня голосования. Мы надеемся завершить процедуру быстрее", - сказала Шайлдабекова.

Она выразила мнение, что, благодаря новым технологиям, в течение 10-15 дней можно рассмотреть все жалобы и определить итоги голосования.

Согласно предварительным данным ЦИК, явка избирателей на референдуме превысила 36%. После обработки более 95% протоколов, поступающих с автоматически считывающих урн, 79,24% избирателей, или более 1 млн граждан Киргизии, проголосовали за принятие новой редакции Конституции. 13,66%, или 181 тысяча, проголосовали против.

В Киргизии в воскресенье прошел референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике.

Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны прошли выборы в местные советы.

Киргизия

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