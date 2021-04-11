Конституционный референдум в Киргизии признан состоявшимся

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Предварительно, после обработки более 60% протоколов с участков 79,54% избирателей Киргизии проголосовали за принятие новой редакции Конституции, около 13% проголосовали против, сообщает в воскресенье ЦИК страны.

Как заявил на брифинге вице-премьер Киргизии Улукбек Кармышаков, референдум в стране состоялся, на него пришли более 30% избирателей.

Референдум считается состоявшимся при явке не менее 30% избирателей, подсчет голосов продолжается.

"Считаю, мы успешно провели и завершили референдум и местные выборы, - отметил Кармышаков. - На участках не было зафиксировано грубых нарушений".

В воскресенье в Киргизии прошел референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике.

Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны прошли выборы в местные советы.